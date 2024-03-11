Kapal Tanker Kandas di Perairan Kangean Sumenep Gegara Cuaca Buruk

SUMENEP - Sebuah kapal Tangker SPOB M. T SEROJA 3 ditemukan kadas di Perairan Kangean Sumenep, Jawa Timur, atau di posisi koordinat 06°50, 054'S/115° 13, 656'E pada Senin (11/3/2024).

Diketahui kapal bermuatan kosong ini berangkat dengan rute Makassar menuju Gresik itu kemudian dihadapkan dengan gelombang air antara 2.5 s/d 3,5 meter dan Kandas.

Kapal tersebut kandas usai dihempas angin kencang dan gelombang tinggi di perairan tersebut. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden itu.

"Dugaan kita, kandasnya kapal Tangker Seroja 3 ini karena cuaca buruk yaitu tingginya gelombang disertai dengan kencangnya angin serta sudah memasuki musim penghujan," kata Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, Senin (11/3/2024).

Widiarti menjelaskan, peristiwa ditemukannya Kapal Tangker Seroja 3 tersebut bermula saat sejumlah nelayan berada di tepi pantai di Pulau Kangean Sumenep. Meraka kemudian melihat sebuah kapal Kandas di perairan setempat.

Nelayan yang melihat itu kemudian melaporkan ke petugas setempat. Melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik (KPLP) Kangen, petugas kemudian mendatangi kapal tersebut.

"Masyarakat melalui petugas Quick Response Team KPLP Kangean Wilayah Kerja Kangean melakukan koordinasi dengan SROP Kangean," tuturnya.