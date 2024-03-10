Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Cuaca Buruk, Ribuan Kendaraan Tertahan di Pelabuhan Bakauheni

Heri Fulistiawan , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |03:29 WIB
Cuaca Buruk, Ribuan Kendaraan Tertahan di Pelabuhan Bakauheni
Kendaraan tertahan di Pelabuhan Bakauheni (Foto: Heri Fulistiawan)
LAMPUNG - Tidak hanya di Pelabuhan Merak, akibat cuaca buruk ribuan kendaraan tujuan Pulau Jawa tertahan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan hingga berjam-jam. Para penumpang mengeluh karena harus mengeluarkan biaya tambahan hingga ratusan ribu rupiah.

Antrean kendaraan di Pelabuhan Bakauheni terjadi sejak kemarin petang. Penumpukan ini terlihat dari Dermaga 1 hingga Dermaga 7.

Menurut pihak ASDP Bakauheni, penumpukan akibat cuaca buruk di Pelabuhan Merak Banten. Kapal mengalami sulit sandar karena harus bermanuver hingga berkali-kali.

Sementara para sopir dan penumpang mengeluhkan kondisi ini. Jadwal perjalanan terhambat dan harus mengeluarkan biaya tambahan makan minum, minimal Rp200 ribu per orang.

Dodi Eka Putra, salah seorang penumpang berharap, cuaca kembali normal sehingga pihak Pelabuhan Bakauheni segera menyeberangkan ke Pulau Jawa. Sebab, dikhawatirkan muatan sembako busuk di jalan.

Sampai saat ini, belum diketahui kapan penumpang akan diseberangkan ke Pulau Jawa. Demi keselamatan kapal akan berlayar kembali jika cuaca kembali normal.

(Arief Setyadi )

      
