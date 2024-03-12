Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diterjang Puting Beliung, Ratusan Rumah di Lampung Selatan Rusak

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |15:12 WIB
Diterjang Puting Beliung, Ratusan Rumah di Lampung Selatan Rusak
Illustrasi (foto: dok freepik)
LAMPUNG SELATAN - Sebanyak 102 rumah di Desa Baru Ranji, Dusun Merbau, Kecamatan Merbau Mataram mengalami kerusakan akibat angin puting beliung yang menerjang, Senin 11 Mart 2024.

Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Ariswandi mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB.

"Iya benar, telah terjadi bencana angin puting beliung kemarin (11 Maret 2024) di Desa Baru Ranji, Dusun Merbau, Kecamatan Merbau Mataram," ujar Ariswandi, Selasa (12/3/2024).

Ariswandi menuturkan, akibat peristiwa tersebut, sebanyak 102 rumah mengalami kerusakan mulai dari rusak berat hingga rusak ringan.

