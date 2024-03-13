Advertisement
HOME NEWS NEWS

Siap-Siap Daftar! Pegadaian Kembali Menggelar Program Mudik Asik Bersama BUMN

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |10:38 WIB
Siap-Siap Daftar! Pegadaian Kembali Menggelar Program Mudik Asik Bersama BUMN
Pegadaian kembali gelar Program Mudik Asyik bersama BUMN (Foto:Dok Pegadaian)
JAKARTA-Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, PT Pegadaian kembali menyelenggarakan program mudik gratis sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Dengan tema Mudik Asyik Bersama BUMN, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pengalaman mudik yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi masyarakat.

Melalui Program Mudik Asyik Bersama BUMN, PT Pegadaian terus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs 11 yaitu Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, dalam bentuk mengurangi beban ekonomi pemudik, sehingga alokasi biaya mudik bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang mungkin lebih mendesak, serta menciptakan peluang ekonomi bagi berbagai pihak, mulai dari operator moda transportasi hingga UMKM yang terlibat langsung maupun tidak langsung selama program berlangsung.

Program ini terbuka untuk seluruh masyarakat di Jabodetabek, dengan total kuota 1000 peserta. Keberangkatan akan dilaksanakan pada 5 April 2024 dari Jakarta, menuju 10 titik destinasi di Pulau Jawa.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyampaikan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan program mudik gratis ini adalah untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan tradisi mudik, yang merupakan bagian penting dari perayaan Hari Raya Idul Fitri.

