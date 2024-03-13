Perahu Nelayan Asal Banten Terdampar di Kulonprogo, 2 ABK Selamat dan 2 Lainnya Masih Dicari

KULONPROGO - Sebuah perahu nelayan asal Banten terdampar di perairan selatan Kulonprogo, Rabu (13/3/2024) malam. Empat orang anak buah kapal (ABK) menceburkan diri ke laut, dua berhasil diselamatkan dan dua lainnya masih dalam pencarian.

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah V Pantai Glagah, Aris Widiatmoko membenarkan adanya kecelakaan laut. Dua nelayan berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Rizki Amalia Temon untuk pemeriksaan medis.

"Ada dua nelayan yang selamat dan saat ini menjalani pemeriksaan di rumah sakit,” kata dia.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, pada Jumat 8 Maret 2024 KM Mugi Jaya berangkat dari pelabuhan perikanan Binuangeun, Banten dengan membawa empat ABK. Mereka juga membawa bekal untuk kebutuhan melaut selama dua hari. Namun perahu ini tidak kunjung mendarat di pelabuhan dan kehilangan kontak.

Akhirnya perahu ini terdampar di selatan Kulonprogo. Empat ABK yang melihat daratan memutuskan untuk menceburkan diri ke laut dan berenang ke tepi. Namun pada malam ini baru dua yang berhasil ditemukan selamat.