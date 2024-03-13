Kapal Angkut 37 Orang Terbalik di Kepulauan Selayar: 11 Selamat, 2 Tewas dan 24 Hilang

Tim SAR cari korban kapal Dewi Jaya 2 yang dterbalik di Kepulauan Selayar (Foto : MPI)

SELAYAR - Kapal penangkap ikan Dewi Jaya 2 dengan rute Muara Baru, Jakarta tujuan Lombok yang mengangkut 37 orang terbalik usai dihantam cuaca buruk di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Akibatnya, kapal nahas itu dilaporkan terbalik sekitar 52 Nautical Mile dari Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sabtu 9 Maret 2024, dini hari.

Kepala Kantor Basarnas Makassar, Mexianus Bekabel menyebutkan, dua orang ditemukan terdampar di Pulau Jempea, Kabupaten Kepulauan Selayar, satu selamat dan satu meninggal dunia, Senin 11 Maret 2024, pukul 06.00 Wita.

Sementara pada pukul 11.00 Wita, 9 orang ditemukan selamat dan 1 orang meninggal dunia di Pulau Kayuadi, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Selasa 12 Maret 2024, pukul 16.40 Wita ditemukan lagi satu orang dalam keadaan selamat di Rajuni, Kabupaten Kepulauan Selayar.

"Hingga saat ini dari 37 orang, telah ditemukan 11 orang selamat, 2 orang meninggal dunia dan 24 orang masih dalam pencarian oleh tim sar gabungan," ujar Mexianus Bekabel, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/3/2024).