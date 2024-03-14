Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Cuaca Ekstrem, Banjir Kepung Kota Semarang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |04:51 WIB
Cuaca Ekstrem, Banjir Kepung Kota Semarang
Banjir kepung Semarang (Foto: BNPB)
A
A
A

 

JAKARTA - Kota Semarang dikepung banjir setelah cuaca ekstrem yang ditandai hujan dengan intensitas tinggi disertai petir dan angin kencang melanda di hampir sebagian besar wilayah Ibu Kota Jawa Tengah dan sekitarnya, Rabu 13 Maret 2024.

Berdasarkan monitoring satelit klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) per pukul 20.50-23.45 WIB, wilayah dengan dampak cuaca ekstrem ini terpantau meliputi Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto, mengatakan bahwa hujan turun di Kota Semarang sejak siang hingga malam hari. Saat dihubungi tim Pusat Data Informasi dan Komunikasi (Pusdatinkom) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada pukul 22.35 WIB, Endro mengaku kondisi cuaca masih turun hujan.

“Ya (masih turun hujan-red),” jelas Endro singkat.

Lebih lanjut, Endro melaporkan sejumlah titik wilayah Kota Semarang terendam banjir dengan tinggi muka air (TMA) antara 15-80 sentimeter (cm). Kondisi banjir juga mengalami tren kenaikan genangan akibat hujan masih berlangsung hingga menjelang tengah malam. 

Adapun rincian wilayah yang terendam banjir meliputi:

1. Jl. Gebanganom ± 70 - 80 cm

2. Jl. Padi raya ± 50 - 60 cm

3. Jl. Sendang indah Kelurahan Muktiharjo lor ± 15 cm

4. Jl. Muktiharjo indah RW 15 Kelurahan Muktiharjo Kidul ± 15 - 20 cm

5. Jl. Muktiharjo raya Kelurahan Muktiharjo Lor ± 30 - 70 cm

6. Jl. Jodipati Kelurahan Krobokan ± 15 - 40 cm

7. Wilayah RW 7 Kelurahan Kudu ± 15 - 20 cm

8. Wilayah Kelurahan Tambakrejo ± 15 - 30 cm

9. Jl. Raya Kaligawe (Depan RSI Sultan Agung - Bawah Tol)  ± 20 - 50 cm

10. Jl. Sidorejo 3 Kelurahan Sambirejo ± 20 - 30 cm

