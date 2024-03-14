Advertisement
HOME NEWS JATIM

Diguyur Hujan, Bangkalan hingga Sampang Madura Terendam Banjir

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |03:29 WIB
Diguyur Hujan, Bangkalan hingga Sampang Madura Terendam Banjir
Banjir rendam Sampang dan Bangkalan Madura (Foto: MPI)
A
A
A

PAMEKASAN - Hujan dengan intensitas lebat terus mengguyur Pulau Madura akibatnya sejumlah kabupaten terdampak banjir.

Selain di kabupaten Bangkalan dan Sampang banjir juga mengghantui Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan informasi, setidaknya ada sekitar 2.217 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir akibat luapan sungai yang terjadi selama du hari.

"Ini sesuai dengan hasil laporan dari masing-masing desa dan kelurahan yang terdampak banjir melalui camat setempat," kata Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin. Kamis (14/3/2024)

Ia menjelaskan, sebanyak 2.217 KK terdampak banjir itu dari enam kelurahan dan tiga desa dengan jumlah jiwa mencapai 6.022 orang, tersebar di 41 rukun tangga dan lima dusun.

Adapun fasilitas umum terdampak, terjadi di sepuluh titik. Di antaranya lembaga pendidikan, masjid dan mushalla, serta pondok pesantren, termasuk sejumlah kantor kelurahan, balai desa dan kantor pemerintahan.

"Banjir kali ini terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu," kata Masrukin.

Halaman: 1 2
1 2
      
