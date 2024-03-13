Detik-detik Dramatis Bumil Hendak Bersalin di Kupang Dievakuasi Lewati Banjir

KUPANG - Evakuasi penuh dramatis melewati derasnya banjir dirasakan seorang ibu hamil (bumil) di Kabupaten Kupang dalam perjalanannya menuju rumah sakit, Rabu (13/3/2024).

Perempuan yang hendak bersalin tersebut diketahui bernama Aplonia Mona. Dirinya berasal dari Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semmy Tinenty mengatakan, evakuasi itu dilakukan di Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur saat ibu hamil itu hendak melintasi Sungai Batu Merah.

"Tadi tim gabungan mengevakuasi ibu hamil itu melewati sungai dengan kondisi aliran sungai yang deras," ungkap Tinenty, Rabu (13/3/2024).

Adapun proses evakuasi, kata Tinenty, dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari unsur personel TNI, BPBD Kabupaten Kupang dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta warga setempat.

Tinenty menyampaikan hal ini mengkonfirmasi video yang beredar di grup media sosial, yang memperlihatkan seorang ibu hamil dievakuasi sedemikian dramatis melewati aliran deras sungai dengan perahu karet.

Tampak ibu hamil itu ditempatkan di dalam perahu karet beralaskan kasur dan bantal. Sementara itu, Tim gabungan terus mengarahkan perahu ke seberang sambil berusaha menahannya dari terjangan arus.

Dia mengatakan, bumil yang hendak melahirkan tersebut dirujuk dari Puskesmas Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ke Rumah Sakit (RS) Dedari, Kota Kupang.