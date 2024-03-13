Advertisement
HOME NEWS JATIM

Banjir Sampang Meluas, Polosok Desa Hingga Perkotaan Ikut Terendam

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |21:02 WIB
Banjir Sampang Meluas, Polosok Desa Hingga Perkotaan Ikut Terendam
A
A
A

SAMPANG - Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur diguyur hujan selama 2 hari akibatnya sungai meluap dan menggenangi sejumlah wilayah Perdesaan dan Perkotaan. Rabu (13/3/2024)

Berdasarkan pantauan di lapangan wilayah perkotaan Monomen yang terendam banjir jalur utama lumpuh lantaran ketinggian air mencapai air 1 meter.

Sementara Dari belasan desa atau kelurahan tersebut berada di 4 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Tambelangan, Jrengik, Sampang, dan Torjun.

Di Kecamatan Tambelangan, tepatnya menimpa tiga desa. Yakni, Desa Batorasang, Bringin, dan Mambulu.

Sedangkan, wilayah paling banyak terendam banjir yakni, Kecamatan Sampang. Meliputi 6 desa, diantaranya Desa Tanggumong, Kamuning, Banyumas, Pasean, Panggung, dan Pangilen.

Topik Artikel :
sampang banjir Banjir Sampang
