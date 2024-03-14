Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Waspada! Bencana Hidrometeorologi Masih Mengintai Semarang Akibat Cuaca Ekstrem

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |07:26 WIB
Waspada! Bencana Hidrometeorologi Masih Mengintai Semarang Akibat Cuaca Ekstrem
banjir di Kota Semarang (BPBD Semarang)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hasil monitoring lanjutan prakiraan cuaca oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor masih mengintai Semarang, Jawa Tengah.

“Wilayah Kota Semarang dan sekitarnya masih berpotensi terjadi cuaca ekstrem yang dapat memicu terjadinya rentetan kejadian bencana hidrometeorologi basah hingga beberapa hari ke depan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis (14/3/2024).

Kota Semarang sejak Rabu 13 Maret 2024 dikepung banjir setelah cuaca ekstrem yang ditandai hujan dengan intensitas tinggi disertai petir dan angin kencang melanda di hampir sebagian besar wilayah Ibu Kota Jateng itu.

 BACA JUGA:

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan data dari Pusat Meteorologi Maritim BMKG juga merilis informasi mengenai gelombang tinggi di perairan Laut Jawa bagian tengah yang dapat mencapai ketinggian 1,25-2,5 meter.

“Gelombang tinggi ini juga dapat berpotensi naik ke permukaan hingga menyebabkan banjir rob di wilayah pesisir pantai utara,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
