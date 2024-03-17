Pria Asal Bandarlampung Akhirnya Tiba di Makkah Usai Gowes Sepeda Selama 7 Bulan

BANDARLAMPUNG - Abdul Rahman Yuni Siswanto pria asal Bandarlampung yang pergi ke Tanah Suci Makkah, dengan mengayuh sepeda telah tiba di Arab Saudi.

Pria berusia 35 tahun itu tiba di Arab Saudi setelah perjalanan selama 7 bulan 3 hari. Sebelumnya, dia memulai perjalanan dari kediamannya di Jalan Pangeran Antasari, Gang Mulya Indah, Bandarlampung pada 10 September 2023 lalu.

Wanto -sapaan akrabnya- mengaku bersyukur, setelah perjalanan melewati 11 negara, akhirnya dia bisa sampai di Tanah Suci.

"Alhamdulillah setelah perjalanan 7 bulan 3 hari dan melewati 11 negara, akhirnya saya tiba di Masjidil Haram pada Rabu 13 Maret 2024 ba'da maghrib," ujarnya saat dihubungi, Minggu (17/3/2024).

Wanto menceritakan, selama perjalanan, dia sempat mengalami beberapa kendala salah satunya pada saat hendak pengajuan Visa.

"Kendalanya saat proses pengajuan Visa yang sulit. Untuk Asia Tenggara kita bebas Visa, mulai membuat Visa di India, Pakistan, Iran, Irak, Yordania dan Saudi Arabia," tuturnya.

Selain sulitnya proses pengajuan visa, kata Wanto, cuaca panas dan dingin juga turut menjadi kendala. Namun, hal tersebut tak membuatnya menyerah.

"Kemarin masuk negara Saudi Arabia satu hari sebelum puasa, jadi dari border imigrasi ke kota Mekkah masih cukup jauh. Disitu kendala terberatnya cuaca panas, waktu puasa 14 jam dan kita harus terus gowes," ungkapnya.