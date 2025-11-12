Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Besar Landa Makkah, Mobil Terjebak dan Jalanan Berubah Jadi Sungai

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |21:54 WIB
Banjir Besar Landa Makkah, Mobil Terjebak dan Jalanan Berubah Jadi Sungai
Tangkapan layar video memperlihatkan mobil yang terjebak banjir di Makkah, Arab Saudi.
JAKARTA – Arab Saudi kembali diterjang banjir besar yang menggenangi sejumlah wilayah, termasuk kota suci Makkah. Klip dan rekaman video menunjukkan aliran air berlumpur yang deras memenuhi jalanan di Makkah, dengan petir dan badai menyambar di latar belakang, beredar luas di media sosial.

Dalam video-video tersebut, arus air deras membanjiri jalan dan mengalir di trotoar. Hujan lebat mengguyur saat mobil-mobil terjebak dalam banjir, dan beberapa pengemudi terpaksa menerobos genangan air saat melewati permukiman yang terdampak.

Cuaca ekstrem juga terjadi di jalan tol, di mana truk-truk basah kuyup melaju kencang di tengah angin kencang dan hujan deras. Klip lain menunjukkan kilat menyambar langit malam di tengah hujan lebat.

Media lokal melaporkan kondisi cuaca yang tidak stabil dan badai petir terkonsentrasi di wilayah utara dan barat kerajaan. Hujan deras diperkirakan akan terus berlanjut pada Kamis (13/11/2025) sebelum meningkat menjelang akhir pekan, menurut The Sun.

Wilayah pesisir seperti Makkah, Jeddah, dan Madinah diprediksi terdampak cuaca buruk ini. Kecepatan angin hingga 50 km per jam dilaporkan terjadi pada Rabu (12/11/2025) malam di beberapa wilayah negara tersebut. Ketinggian gelombang laut mencapai dua setengah meter, sedangkan hujan es diperkirakan akan melanda daratan, disertai angin kencang menyusul banjir bandang.

