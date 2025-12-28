Polri Gandeng Pemda Petakan Huntara Korban Bencana Sumatera, Siapkan Lokasi Prioritas

JAKARTA – Polri menggandeng pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk melakukan pemetaan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera.

“Tiga lokasi prioritas telah ditetapkan dengan rencana pembangunan ratusan unit huntara yang akan dimulai pada Januari mendatang,” kata Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat meninjau langsung distribusi bantuan kemanusiaan di Sumatera Barat, Minggu (28/12/2025).

Sementara itu, untuk kebutuhan air bersih, Polri telah membangun sekitar 150 titik sumur bor dari target 300 titik yang masih terus diproses secara bertahap. Hal itu diprioritaskan untuk lokasi pengungsian, permukiman warga, fasilitas kesehatan, serta tempat ibadah.

Di bidang logistik, Polri mendistribusikan bantuan sembako dengan total berat mencapai sekitar 30 ton. Barang tersebut disalurkan ke titik-titik terdampak dengan mengerahkan ratusan kendaraan roda dua agar dapat menjangkau wilayah yang belum bisa dilalui kendaraan besar.

“Sekitar 1.200 personel gabungan Polri diterjunkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan segera diterima masyarakat,” ujar Dedi.

Menjelang bulan suci Ramadan, Dedi menuturkan, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, dan relawan juga melaksanakan kerja bakti membersihkan tempat ibadah yang terdampak banjir.

“Polri harus hadir bersama masyarakat, tidak hanya pada masa darurat, tetapi juga dalam memastikan kebutuhan ke depan telah dipersiapkan sejak dini, mulai dari air bersih, kesehatan, pendidikan anak, hingga kesiapan Ramadan,” ujar Dedi.

(Arief Setyadi )