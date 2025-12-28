BNPB Targetkan Sekolah di Aceh Utara Kembali Beraktivitas Awal Januari 2026

BNPB targetkan sekolah di Aceh Utara kembali beraktivitas awal Januari 2026 (Foto: Tangkapan layar/Binti M)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara dapat kembali berjalan pada awal Januari 2026. Target tersebut disampaikan seiring penanganan banjir yang telah memasuki fase transisi darurat dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan percepatan pemulihan dilakukan secara terpadu oleh berbagai unsur. “Tim dari Kementerian PU, BNPB, TNI, Polri, relawan, BPBD semuanya bekerja bersama bahu-membahu membuka akses jalan di Aceh Utara, fasilitas umum,” ujar Aam, sapaan Abdul Muhari, dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (28/12/2025).

Aam berharap sekolah dan madrasah dapat kembali digunakan saat awal semester genap. “Sekolah, madrasah yang kita harapkan nanti pada saat awal pembelajaran semester genap, yakni di minggu pertama bulan Januari,” katanya.

BNPB mencatat sejumlah fasilitas pendidikan yang sebelumnya terdampak lumpur kini telah selesai dibersihkan dan siap difungsikan kembali. Namun, langkah antisipasi tetap disiapkan bagi sekolah-sekolah yang masih memerlukan perbaikan lanjutan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan tenda darurat agar proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung. “Kita juga menyiapkan beberapa tenda darurat sehingga untuk sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan nanti, proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara,” katanya.