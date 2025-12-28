Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Dapur Umum Bhayangkari di Sumbar, Wakapolri Ungkap Kesiapan Pemulihan Usai Bencana

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |21:05 WIB
Tinjau Dapur Umum Bhayangkari di Sumbar, Wakapolri Ungkap Kesiapan Pemulihan Usai Bencana
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo tinjau dapur Umum Bhayangkari di Sumbar (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan kunjungan kerja ke lokasi hunian sementara (huntara) korban bencana banjir dan tanah longsor di Korong Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri meninjau langsung operasional dapur umum yang dikelola Bhayangkari. Selain dapur umum, kendaraan dapur lapangan (Randurlap) Polri juga telah tergelar dan siap mendukung kebutuhan konsumsi bagi masyarakat terdampak.

“Dapur umum Bhayangkari dan Randurlap ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polri dan keluarga besar Bhayangkari untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan,” ujar Dedi, Minggu (28/12/2025).

Selain meninjau dapur umum dan Randurlap, Dedi juga melihat langsung kondisi fasilitas hunian sementara serta berinteraksi dengan warga terdampak bencana. Pada kesempatan tersebut, ia juga meresmikan sumur bor yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penghuni huntara dan masyarakat sekitar.

“Peresmian sumur bor untuk huntara di Asam Pulau, Kayu Tanam, semoga berkah dan insyaallah bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” ujar Dedi.

