Wakapolri Pantau Penyaluran Bantuan Korban Bencana di Padang Pariaman

JAKARTA – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo terjun langsung memantau penyaluran bantuan untuk warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Minggu (28/12/2025). Bantuan yang disalurkan tersebut berasal dari Polri.

“Kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana dapat terpenuhi,” kata Dedi, Minggu.

Sekadar informasi, Polri menyiapkan sebanyak 200 paket sembako yang berasal dari Gudang Logistik Polda Sumatera Barat untuk disalurkan kepada warga terdampak bencana di Padang Pariaman.

Penyaluran bantuan didukung oleh kekuatan 200 personel gabungan Polda dan Polres dengan menggunakan 100 unit kendaraan roda dua guna menjangkau wilayah-wilayah terdampak.

Distribusi bantuan difokuskan pada dua kecamatan, yakni Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Lubuk Alung. Di Kecamatan Batang Anai, penyaluran dilakukan menggunakan 45 unit kendaraan roda dua yang menyasar Nagari Sungai Buluh Barat dan Sungai Buluh Utara.