HOME NEWS NUSANTARA

Pembangunan Huntara Korban Bencana di Agam Capai 50%

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |01:01 WIB
Pembangunan Huntara Korban Bencana di Agam Capai 50%
Pembangunan Huntara korban bencana Sumatera (Foto: Dok BNPB)
PADANG – Pembangunan hunian sementara (huntara) tahap I di Kabupaten Agam terus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi korban banjir bandang. BNPB melakukan beberapa penebalan pada proses pembangunan 117 unit huntara di Lapangan SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan. 

Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ary Laksmana mengatakan, BNPB melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pembangunan huntara tersebut, di antaranya dengan menambah personel pelaksana/tukang dan membagi jam kerja menjadi dua shift.

Selain penambahan personel, Operasi Modifikasi Cuaca juga ditambahkan frekuensinya untuk menurunkan intensitas hujan di wilayah Kabupaten Agam, mengingat kondisi hujan yang terus terjadi menjadi salah satu kendala dalam pembangunan huntara ini.

“Kita sudah meminta tim OMC untuk menambahkan jam terbang guna mengurangi intensitas hujan yang terjadi di wilayah Palembayan. Selain itu, kami juga akan menambah tenaga ahli pertukangan menjadi dua kali lipat dari sebelumnya dan dibagi menjadi dua shift,” jelas Ary, Minggu (28/12/2025).

Sebelumnya, jumlah personel gabungan yang terlibat dalam pembangunan huntara terdiri dari unsur TNI berjumlah 100 orang dan tenaga ahli tukang sebanyak enam orang. Nantinya, personel akan ditambah menjadi dua kali lipat, baik dari unsur TNI maupun tenaga ahli tukang.

