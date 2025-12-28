Percepat Pemulihan Pascabencana, TNI dan Brimob Bangun Huntara di Sumbar

JAKARTA – TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam XX/Tanjungpura (TIB), Kepolisian dari Satuan Brimob Nusantara, serta Korpolairud Baharkam Polri dikerahkan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara), bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Seluruh personel TNI dan Polri yang terlibat tampak antusias dan kompak saat membangun hunian sementara bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah tersebut.

Dalam proses pembangunan Huntara, personel gabungan terlihat memasang rangka baja ringan, dinding papan semen, lantai multipleks, atap zincalume, serta melakukan pengecoran lantai. Fasilitas dasar juga disiapkan untuk menunjang kenyamanan para pengungsi.

Adapun lokasi pembangunan Huntara yang dilaksanakan oleh Prajurit Denzipur 2/PS Kodam XX/TIB meliputi:

- Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

- Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.