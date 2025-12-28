Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Percepat Pemulihan Pascabencana, TNI dan Brimob Bangun Huntara di Sumbar

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |00:30 WIB
Percepat Pemulihan Pascabencana, TNI dan Brimob Bangun Huntara di Sumbar
Aparat saat membangun huntara di Sumbar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam XX/Tanjungpura (TIB), Kepolisian dari Satuan Brimob Nusantara, serta Korpolairud Baharkam Polri dikerahkan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara), bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Seluruh personel TNI dan Polri yang terlibat tampak antusias dan kompak saat membangun hunian sementara bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah tersebut.

Dalam proses pembangunan Huntara, personel gabungan terlihat memasang rangka baja ringan, dinding papan semen, lantai multipleks, atap zincalume, serta melakukan pengecoran lantai. Fasilitas dasar juga disiapkan untuk menunjang kenyamanan para pengungsi.

Adapun lokasi pembangunan Huntara yang dilaksanakan oleh Prajurit Denzipur 2/PS Kodam XX/TIB meliputi:

- Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

- Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

 

Halaman:
1 2 3
      
