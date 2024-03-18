Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Bawa Mercon Jumbo, Dua Remaja di Bantul Diamankan Polisi

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |16:31 WIB
Bawa Mercon Jumbo, Dua Remaja di Bantul Diamankan Polisi
Petasan jumbo yang diamankan polisi (foto: dok ist)
BANTUL - Sebuah petasan atau mercon berukuran jumbo berhasil diamankan oleh jajaran Polsek Sewon dari Dua orang remaja. Petasan tersebut disita saat dibawa untuk diledakkan, Minggu 17 Maret 2024.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, dua remaja tersebut yakni IW (16) yang merupakan pelajar SMA dan AW (13) pelajar SMP. Keduanya terjaring patroli Kamtibmas selama Ramadhan yang dilaksanakan Polsek Sewon di Bulak Pendowo, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Bantul.

"Pada hari Minggu (17/03) sekitar pukul 05.30 WIB, sewaktu personil Polsek Sewon melaksanakan patroli subuh di Bulak Pendowo melihat dua anak yang mengendarai sepeda motor membawa sebuah benda berukuran besar," kata Jeffry, Senin (18/3/2024).

Setelah dihentikan, dan dicek ternyata benda tersebut sebuah mercon jumbo. Setelah diukur, diameter mercon mencapai 16 centimeter dan panjang 64 centimeter.

"Petugas mengamankan petasan beserta dua anak tersebut ke Mapolsek Sewon," ujarnya.

Adapun, Jeffry menyebut petasan itu kini telah dimusnahkan dengan cara direndam di dalam bak air. Pemusnahan dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Sementara itu, kedua remaja telah dipulangkan setelah diberikan pembinaan.

(Awaludin)

      
