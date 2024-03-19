Anaknya Dijadikan Tersangka Kasus Korupsi, Eks Bupati Majalengka Angkat Bicara

MAJALENGKA - Eks Bupati Majalengka, Karna Sobahi angkat bicara terkait kasus korupsi yang menyeret anaknya, Irfan Nur Alam yang menjabat Kepala BKPSDM Majalengka.

Karna Sobahi mengatakan, ia menghormati proses hukum terhadap kasus yang menyeret anaknya tersebut.

Namun, ia juga mengingatkan semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak ada motif dibalik penetapan tersangka puteranya itu.

"Irfan itu anak kandung saya. Sebagai orang tua kepada anaknya, tentunya akan memberikan dukungan moril kepada anaknya, agar tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan ini," ujar Karna dalam keterangannya, Senin (18/3/2024).

Sementara itu, salah seorang saksi kunci "An" alias Andi Pendul ikut bersuara. Dia memberikan pernyataan yang mengejutkan, bahwa isu yang beredar di publik selama ini, terkait keterlibatan Irfan dalam pusaran kasus ini itu tidak benar.

Apalagi tudingan dirinya mendapatkan aliran dana dari kasus yang saat ini ditangani Kejati Jabar itu hoax.

"Saya menjadi saksi kunci atas persoalan ini. Saya pastikan tidak ada uang sepeser pun mengalir ke Pak Irfan," kata An.

Untuk diketahui, An sendiri merupakan salah seorang saksi yang disebut sebut oleh penyidik Kejati Jabar dalam kasus ini. Selain An ada pula DRH.