Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Djoko Santoso Pemilik 48 Brevet Terbanyak Sepanjang Sejarah Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |03:00 WIB
Sosok Djoko Santoso Pemilik 48 Brevet Terbanyak Sepanjang Sejarah Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Jenderal (Purn) Djoko Santoso, merupakan tokoh pemilik 48 Brevet terbanyak sepanjang sejarah bangsa Indonesia.

Djoko Santoso menjabat sebagai Panglima TNI pada 2007-2010. Dia merupakan prajurit penerima Adhi Makayasa Akmil 1975.

Sejumlah brevet yang dimiliki Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso antara lain Brevet Penerbang Helikopter, Brevet Sniper, Brevet Airborne, Brevet Scuba Diving, Brevet Freefall, Brevet Counter-Terrorism, dan lain-lain.

Berikut sosok Djoko Santoso pemilik 48 Brevet terbanyak sepanjang sejarah Indonesia:

1. Brevet Penerbang Helikopter

2. Brevet Sniper

3. Brevet Airborne

4. Brevet Scuba Diving

5. Brevet Freefall

6. Brevet Counter-Terrorism

7. Brevet Infanteri

8. Brevet Kavaleri

9. Brevet Artileri

10. Brevet Zeni

11. Brevet Intelijen

12. Brevet Komunikasi

13. Brevet Pertahanan Udara

14. Brevet Roket

15. Brevet Satgas UN

16. Brevet Satgas Pamtas

17. Brevet Satgas Teritorial

18. Brevet Satgas BKO

19. Brevet Satgas Nubika

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191519/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-cAq5_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement