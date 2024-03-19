JAKARTA - Jenderal (Purn) Djoko Santoso, merupakan tokoh pemilik 48 Brevet terbanyak sepanjang sejarah bangsa Indonesia.
Djoko Santoso menjabat sebagai Panglima TNI pada 2007-2010. Dia merupakan prajurit penerima Adhi Makayasa Akmil 1975.
Sejumlah brevet yang dimiliki Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso antara lain Brevet Penerbang Helikopter, Brevet Sniper, Brevet Airborne, Brevet Scuba Diving, Brevet Freefall, Brevet Counter-Terrorism, dan lain-lain.
Berikut sosok Djoko Santoso pemilik 48 Brevet terbanyak sepanjang sejarah Indonesia:
1. Brevet Penerbang Helikopter
2. Brevet Sniper
3. Brevet Airborne
4. Brevet Scuba Diving
5. Brevet Freefall
6. Brevet Counter-Terrorism
7. Brevet Infanteri
8. Brevet Kavaleri
9. Brevet Artileri
10. Brevet Zeni
11. Brevet Intelijen
12. Brevet Komunikasi
13. Brevet Pertahanan Udara
14. Brevet Roket
15. Brevet Satgas UN
16. Brevet Satgas Pamtas
17. Brevet Satgas Teritorial
18. Brevet Satgas BKO
19. Brevet Satgas Nubika