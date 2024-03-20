Advertisement
HOME NEWS NEWS

Yuk, Meriahkan Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan di RTH Klero Tengaran

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:31 WIB
Yuk, Meriahkan Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan di RTH Klero Tengaran
Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan akan hadir di RTH Klero Tengaran, Semarang, Jateng. (Foto: dok iNews Media Group)
JAKARTA – Keseruan bulan Ramadan 1445 H hadir di iNews. Setelah sukses digelar di Mojokerto pada Sabtu lalu, Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan akan berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Klero Tengaran, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu, 23 Maret 2024.

Konser Ngabuburit akan menghibur penonton mulai pukul 16.00 yang dipandu oleh David Chalik dan Inara Rusli. Penampilan band Armada juga akan menambah semarak Konser Ngabuburit. Selain itu, hadir pula Gio MCI Season 10 yang akan membagikan resep spesial berbuka puasa, hingga tausiah bersama KH Syamsul Ma’arif dan KH Nur Hayid.

Usai tarawih, tepatnya pukul 21.00 acara dilanjutkan dengan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan. Band Tanah Air, Bagindas turut meramaikan acara tersebut.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan tausiah inspiratif dan nasihat kebaikan yang disampaikan oleh Ustadz Taufiqurrahman. Tak hanya itu, musik religi kembali menghangatkan hati di penghujung malam yang dipersembahkan oleh Syubbanul Muslimin, Gus Hafidz Hakim dan Gus Azmi.

“Sudah menjadi komitmen iNews Media Group untuk aktif menyisipkan nilai-nilai religi yang damai dalam setiap programnya sepanjang bulan suci Ramadan ini. Tujuannya agar segenap umat Islam dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lancar dan penuh khidmat,” tutur Managing Director iNews Media Group Rafael Utomo.

