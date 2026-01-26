Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebelum Sidang, Noel Spill Parpol Terlibat Pemerasan Ada Huruf 'K'

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |12:13 WIB
Noel Ebenezer (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA — Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) memberikan bocoran ihwal partai politik (parpol) yang diduga turut terlibat dalam pusaran kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Hal itu diungkapkan Noel sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). 

Ia mengungkapkan, inisial partai yang terlibat ada huruf "K". Untuk organisasi masyarakat, bukan berbasis agama.

"Ormasnya dulu lah ya, ormasnya yang jelas tidak berbasis agama. Partainya ada huruf K-nya. Udah itu dulu clue-nya ya," ujar Noel.

Noel enggan menyebutkan singkatan partai tersebut. Ia juga enggan membocorkan warna partai tersebut.

"Nggak boleh tahu dong," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
