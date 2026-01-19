Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Noel Pasrah Tak Lagi Minta Amnesti: Jubir KPK Komentarnya Sinis!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |22:11 WIB
Noel Pasrah Tak Lagi Minta Amnesti: Jubir KPK Komentarnya Sinis!
Terdakwa Korupsi Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengaku tak lagi berharap mendapat amnesti dari Presiden Republik Indonesia atas perkara hukum yang kini menjeratnya. Pernyataan itu disampaikan Noel usai menjalani sidang pembacaan surat dakwaan, Senin (19/1/2026).

Noel menyinggung sikap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, yang sebelumnya merespons harapannya terkait amnesti dengan komentar yang dinilainya sinis.

“Sepertinya saya tidak mau terlalu cengeng ya. Ngerinya juru bicara KPK si Budi-Budi itu komentarnya terlalu sinis. Sedikit-sedikit amnesti,” kata Noel kepada awak media.

Ia mengaku memilih menahan diri untuk tidak lagi membahas isu amnesti agar tidak memancing respons yang menurutnya justru semakin menyudutkan.

“Orang ini entah terlalu apa, saya nggak tahu. Sinis sekali. Tapi artinya kita tidak mau lah, nggak mau komentar, nanti mereka malah sinis juga mengomentarinya,” lanjut Noel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196312//ketua_dpd_partai_gerindra_jawa_tengah_sudaryono-o3gO_large.jpg
Bupati Sudewo Kena OTT KPK, Begini Respons Ketua DPD Gerindra Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196264//bupati_pati_sudewo-VY3E_large.jpg
KPK OTT di Pati, Bupati Sudewo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196256//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Ygil_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Pati, Sejumlah Orang Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196237//kpk_ott_di_madiun-wPGR_large.jpg
OTT KPK di Madiun, Uang Tunai Ratusan Juta Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196235//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-DNL9_large.jpg
OTT KPK di Madiun Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196234//wali_kota_madiun_maidi_ditangkap_kpk-09eX_large.jpg
OTT KPK di Madiun, Wali Kota Maidi Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement