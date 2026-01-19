Noel Pasrah Tak Lagi Minta Amnesti: Jubir KPK Komentarnya Sinis!

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengaku tak lagi berharap mendapat amnesti dari Presiden Republik Indonesia atas perkara hukum yang kini menjeratnya. Pernyataan itu disampaikan Noel usai menjalani sidang pembacaan surat dakwaan, Senin (19/1/2026).

Noel menyinggung sikap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, yang sebelumnya merespons harapannya terkait amnesti dengan komentar yang dinilainya sinis.

“Sepertinya saya tidak mau terlalu cengeng ya. Ngerinya juru bicara KPK si Budi-Budi itu komentarnya terlalu sinis. Sedikit-sedikit amnesti,” kata Noel kepada awak media.

Ia mengaku memilih menahan diri untuk tidak lagi membahas isu amnesti agar tidak memancing respons yang menurutnya justru semakin menyudutkan.

“Orang ini entah terlalu apa, saya nggak tahu. Sinis sekali. Tapi artinya kita tidak mau lah, nggak mau komentar, nanti mereka malah sinis juga mengomentarinya,” lanjut Noel.