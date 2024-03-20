Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Pasar Sebukit Rama Mempawah, Jokowi: Harga Baik dan Stabil

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:49 WIB
Tinjau Pasar Sebukit Rama Mempawah, Jokowi: Harga Baik dan Stabil
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ketersediaan dan harga sejumlah bahan pangan dalam kunjungan kerjanya ke Pasar Sebukit Rama, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3/2024).

Menurut Presiden, harga beberapa komoditas pokok seperti bawang putih, bawang merah, dan beras premium terpantau stabil.

"Harga stabil, saya lihat misalnya bawang putih di Rp40 ribu (per kg), bawang merah Rp30 ribu (per kg), beras premium di Rp17 ribu (per kg). Saya kira harga baik," ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden juga menegaskan bahwa stabilitas harga merupakan salah satu fokus pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Menurut Presiden, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan harga, terutama untuk beras medium, agar tidak merugikan petani maupun konsumen.

"Kita ini mengendalikan hati-hati supaya harga gabah kering tidak jatuh turun anjlok sehingga petani dirugikan. Kita jaga keseimbangan antara harga pokok produksi di petani yang harus untung dan juga harga eceran yang juga baik untuk konsumen, untuk ibu-ibu," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut memberikan bantuan modal kerja kepada para pedagang yang ada di Pasar Sebukit Rama, Kabupaten Mempawah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para pedagang dalam meningkatkan modal usaha.

"Bantuan modal kerja untuk para pedagang kecil," kata Presiden.

