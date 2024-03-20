Remaja di Serang Perang Sarung Bawa Samurai

SERANG - Dua orang remaja berinisial MS (15) dan DL (16) warga Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten diamankan pihak kepolisian Polres Serang saat kedapatan terlibat aksi perang sarung dengan membawa senjata tajam (sajam).

Kedua pelajar salah satu SMK di Kabupaten Serang itu kedapatan membawa samurai dan golok sisir. Aksi mereka berlangsung di Kampung Cibiuk, Desa Sukamampir, Keca Binuang, Kabupaten Serang sekitar pukul 03.00 WIB.

Kasatreskrim AKP Andi Kurniady ES mengatakan kedua pelajar tersebut mulanya tengah kongkow. Namun tiba-tiba SA (DPO-red) datang dan mengajak mereka untuk ikut perang sarung dengan anak Kampung Cibiuk.

Ajakan itu disambut MS dan DL bersama teman lainnya. Namun bukannya membawa sarung, kedua bocah ini malah membawa samurai dan golok sisir.

"Rupanya rencana jahat kelompok ini dilihat oleh warga yang kebetulan melintas dan menghubungi Polsek Carenang," kata Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady saat dihubungi, Rabu (20/3/2024).

Berbekal dari informasi tersebut, personil Polsek Carenang bersama Tim Satreskrim Polres Serang yang sedang melaksanakan patroli Kring Serse langsung bergerak ke lokasi.

"Melihat kedatangan petugas, kelompok remaja ini seketika bubar melarikan diri. Namun MS dan DL berhasil ditangkap dan digelandang ke Mapolres Serang berikut barang buktinya," tuturnya.