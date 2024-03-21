Pria Mabuk Bacok Leher Tetangganya dengan Membabi Buta

BANGKA TENGAH - Seorang pria mabuk di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, membacok leher tetangganya sendiri pada Rabu 20 Maret 2024, malam

Beruntung, korban yang mengalami luka di bagian leher dan kaki langsung di diselamatkan warga dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abu Hanifa Koba, sehingga nyawa korban dapat diselamatkan.

Setelah kejadian, korban yang langsung mendapatkan perawatan intensif dari tim dokter UGD.

Dari keterangan korban, kejadian bermula saat pelaku marah-marah dan melakukan pemukulan kepada anak-anak yang ada di lingkungan rumah pelaku dan korban. Mengetahui pelaku dalam kondisi mabuk, korban pun keluar rumah dan menyuruh anaknya masuk.

Melihat hal tersebut, pelaku berinisial M menantang korban dan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan dengan menenteng sebilah golok, sehingga korban langsung lari ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok untuk melindungi diri.

Namun nahas, pelaku langsung menyerang korban dengan membabi buta sehingga korban mengalami luka di bagian leher dan kaki.