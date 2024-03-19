Wanita Pengepul Rongsok Ambruk Bersimbah Darah Usai Dibacoki Pelaku Begal

LAMPUNG UTARA - Wanita pengepul barang bekas menjadi korban begal saat mencari rongsokan, pada Selasa (19/3/2024) sekitar pukul 03.00 WIB. Akibat kejadian itu sepeda motor jenis Honda Revo berikut obrok rongsokan raib dibawa kabur pelaku.

Peristiwa tersebut terjadi di depan bengkel seputaran Masjid Al Hikmah JL. Ahmad Akuan, Kelurahan Sri Basuki, Kotabumi, Lampung Utara.

BACA JUGA: Begal Bersenjata Airsoft Gun Ditangkap Polisi Usai Beraksi di Cimahi

Menurut pengakuan saksi Angga, wanita inisial R tersebut ditemukan tergeletak berlumur darah dipinggir jalan dekat masjid Al Hikmah Sribasuki.

“Ya, dia ditemukan tergeletak dengan luka cukup serius di bagian lengan kiri dan kanan,” ujar Angga.