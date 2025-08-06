Waspada! Begal Berkedok Leasing Marak di Bogor

BOGOR – Aksi dugaan perampasan sepeda motor terjadi di Jalan Mayor Oking, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Peristiwa yang terjadi pada Senin (4/8/2025) itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pria menghentikan seorang pengendara motor di pinggir jalan. Setelah sempat berbincang, para pria tersebut kemudian membawa motor korban dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Korban tampak berusaha mengejar.

Peristiwa ini diduga merupakan aksi kejahatan bermodus “matel” atau mata elang, di mana pelaku mengaku sebagai pihak dari leasing yang menagih kendaraan dengan dalih tunggakan cicilan. Namun, keluarga korban menyebut bahwa motor tersebut telah lunas.

“Begal berkedok matel, korbannya mertua saya. Padahal motornya sudah lunas, langsung ditodong senjata dan motor dibawa kabur,” demikian narasi dalam video yang viral, dikutip Selasa (5/8/2025).

Polisi Sudah Terima Laporan

Kanit Reskrim Polsek Cibinong, AKP Yunli Pengestu, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut.

“Korban sudah melapor ke Polsek kemarin. Kami sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan saat ini masih dalam proses penyelidikan,” ujar Yunli saat dikonfirmasi, Selasa (5/8/2025).