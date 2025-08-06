Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Begal Berkedok Leasing Marak di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |01:05 WIB
Waspada! Begal Berkedok Leasing Marak di Bogor
Pelaku Begal di Bogor (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR – Aksi dugaan perampasan sepeda motor terjadi di Jalan Mayor Oking, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Peristiwa yang terjadi pada Senin (4/8/2025) itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pria menghentikan seorang pengendara motor di pinggir jalan. Setelah sempat berbincang, para pria tersebut kemudian membawa motor korban dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Korban tampak berusaha mengejar.

Peristiwa ini diduga merupakan aksi kejahatan bermodus “matel” atau mata elang, di mana pelaku mengaku sebagai pihak dari leasing yang menagih kendaraan dengan dalih tunggakan cicilan. Namun, keluarga korban menyebut bahwa motor tersebut telah lunas.

“Begal berkedok matel, korbannya mertua saya. Padahal motornya sudah lunas, langsung ditodong senjata dan motor dibawa kabur,” demikian narasi dalam video yang viral, dikutip Selasa (5/8/2025).

Polisi Sudah Terima Laporan

Kanit Reskrim Polsek Cibinong, AKP Yunli Pengestu, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut.

“Korban sudah melapor ke Polsek kemarin. Kami sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan saat ini masih dalam proses penyelidikan,” ujar Yunli saat dikonfirmasi, Selasa (5/8/2025).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830//viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614//viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342//viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397//viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876//begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170385//begal_bersajam_di_depok-iqWD_large.jpg
Komplotan Begal Bersajam Rampas Motor Anak dan Ibu di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement