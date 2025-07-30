5 Begal Bersajam Ditangkap, 2 di Antaranya Ditembak karena Melawan

DELISERDANG – Polisi berhasil menangkap lima pelaku begal bersenjata tajam jenis samurai, yang kerap meresahkan warga di wilayah Serbajadi, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Dua di antaranya terpaksa ditembak karena melawan saat ditangkap.

Kelima pelaku diringkus oleh petugas Unit Reserse Kriminal Polsek Sunggal pada Sabtu, 26 Juli 2025. Dua pelaku yang ditembak polisi adalah ASG alias Gilang (20) dan MRF alias Rizky (21). Tiga pelaku lainnya yang turut ditangkap adalah MH alias Haikal (18), RA alias Rasya (18), dan BDS alias Bagus (19).

Kapolrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setiawan, menjelaskan bahwa awalnya pihaknya berhasil mengamankan Haikal, Rasya, dan Bagus di kawasan Sei Semayang. Setelah dilakukan pengembangan, dua pelaku lainnya berhasil dibekuk.

“Kelima pelaku kami tangkap karena terlibat dalam tiga aksi begal di wilayah hukum Polsek Sunggal. Salah satunya menimpa korban Muhammad Gilang Avanka (18),” ujar Gidion, Selasa (29/7/2025).