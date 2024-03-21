Jualan Sabu di Depan Sekolah, Pemuda di Simalungun Ditangkap Polisi

SIMALUNGUN - Polisi mengungkap kasus peredaran narkoba di sekitar areal Sekolah SLTA KRIDA Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pengungkapan itu bisa dilakukan setelah seorang pengedar narkoba berinisial MAP (24) berhasil ditangkap pada Selasa, 19 Maret 2024.

Kasat Narkoba Polres Simalungun, AKP Ivan Rinaldy Pane, mengatakan tersangka MAP merupakan warga Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Tersangka berhasil diamankan berikut barang bukti tiga bungkus plastik klip transparan kecil yang diduga kuat berisi narkotika jenis sabu.

"Barang bukti diduga sabu yang kita amankan dari tersangka sebanyak 0,84 gram. Lalu kita juga mengamankan sebuah handphone android merk Real Me warna biru, dan sebuah unit sepeda motor Yamaha RX King yang tidak dilengkapi dengan plat kendaraan," jelas AKP Irvan, Rabu (20/3/2024).

BACA JUGA: Kurir Jaringan Internasional Pernah Loloskan 100 Kg Sabu Diupah Rp100 Juta

Keberhasilan pengungkapan peredaran narkoba di areal sekolah ini berawal dari informasi yang diterima Polisi dari masyarakat. Mereka resah dengan aktifitas peredaran narkoba di lingkungan sekolah.

"Setelah mendapatkan informasi, tim kita langsung turun ke lokasi. Di sana petugas melihat tersangka yang sedang duduk dan langsung melakukan penggeledahan serta kemudian mengamankan sejumlah barang bukti," sebutnya.

Selama interogasi, MAP mengakui bahwa barang bukti yang diamankan dari dirinya adalah miliknya dan rencananya akan dijual kembali. Ia mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pria yang dia kenal dengan nama panggilan Adi yang berlokasi di Kampung Padang Perdagangan, Kecamatan Bandan, Kabupaten Simalungun.