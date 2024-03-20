Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kurir Jaringan Internasional Pernah Loloskan 100 Kg Sabu Diupah Rp100 Juta

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |23:09 WIB
Kurir Jaringan Internasional Pernah Loloskan 100 Kg Sabu Diupah Rp100 Juta
Kurir sabu jaringan internasional ditangkap polisi (Foto : MPI)
A
A
A

JAMBI - Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil menggagalkan peredaran kasus narkoba jaringan internasional di Jambi. Tidak disangka, salah satu dari dua tersangka yang diamankan pernah meloloskan narkoba jenis sabu sebanyak 100 kg.

Namun, naas saat akan mengedarkan barang haram tersebut, dirinya bersama rekannya tidak berkutik usai dibekuk polisi di kawasan Jalan Kapten Pattimura, Simpang IV Sipin, Kotabaru, Kota Jambi pada 7 Maret 2024.

"Tersangka berinisial TB (55) bekerja sebagai wiraswasta, Rokan Ilir, Riau ini yang bawa sabu 100 kg," ujar Dirresnarkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Seiser, Rabu (20/3/2024).

Sedangkan rekannya, katanya, yakni RM (22) yang berprofesi sebagai buruh, warga Asahan Sumut.

"Tersangka TB ini pada tahun 2021 pernah meloloskan sabu sebanyak 100 kg di Medan, Sumatra Utara," ujarnya.

Tidak hanya itu, tersangka juga mengedarkan narkoba di Pekanbaru, Medan hingga Jambi. "Tahun 2022, tersangka mengedarkan sabu di Pekanbaru, tahun 2023 edarkan 50 kg sabu di Medan dan tahun 2024 sebanyak 10 kg di Jambi," ujar Ernesto.

Dalam pengakuannya, ucap dia, tersangka TB diupah 100 kilogramnya sebesar Rp100 juta. "Menurut pengakuan tersangka, uang hasil transaksi narkoba untuk usaha di Medan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kurir sabu sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941/polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement