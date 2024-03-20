Tabrakan Maut di Kolaka, Anggota Polisi dan Ibunya Tewas Mengenaskan

KOLAKA - Sebuah mobil minibus yang mengangkut satu keluarga terlibat tabrakan dengan dump truk di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ladahai, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 14.00 Wita, Rabu (20/3/2024). Dua orang yang dilaporkan meninggal merupakan seorang anggota polisi bersama ibunya.

Kapolsek Wolo, Ipda Jumardi menjelaskan dua unit mobil yang terlibat kecelakaan yakni minibus merek Toyota Yaris hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) DT 1312 AM dan dump truk jumbo merk Hino Hijau nopol B 9162 UYU.

Diketahui, minibus naas tersebut dikemudi Paur Subbagdalpers Bag SDM Polres Kolaka Utara (Kolut), Aipda Ponadi, warga Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kolut. Saat kejadian, ia mengangkut ayah dan ibunya bernama Sakim (60) dan Satimah (56) serta seorang putranya, Braman Tio (8).

"Satu keluarga dalam kendaraan (Yaris). Mereka dari Kolaka Timur (Koltim) dan hendak menuju ke Kolut," terang Ipda Jumardi.

Sementara untuk identitas pengemudi dump truk bernama Mansyur (31) warga Dusun II, Desa Wulele, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Dalam kendaraan ia ditemani rekannya bernama Hermansyah (30) yang juga dari Desa Wulele.