Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tabrakan Maut di Kolaka, Anggota Polisi dan Ibunya Tewas Mengenaskan

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |21:05 WIB
Tabrakan Maut di Kolaka, Anggota Polisi dan Ibunya Tewas Mengenaskan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

KOLAKA - Sebuah mobil minibus yang mengangkut satu keluarga terlibat tabrakan dengan dump truk di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ladahai, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 14.00 Wita, Rabu (20/3/2024). Dua orang yang dilaporkan meninggal merupakan seorang anggota polisi bersama ibunya.

Kapolsek Wolo, Ipda Jumardi menjelaskan dua unit mobil yang terlibat kecelakaan yakni minibus merek Toyota Yaris hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) DT 1312 AM dan dump truk jumbo merk Hino Hijau nopol B 9162 UYU.

Diketahui, minibus naas tersebut dikemudi Paur Subbagdalpers Bag SDM Polres Kolaka Utara (Kolut), Aipda Ponadi, warga Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kolut. Saat kejadian, ia mengangkut ayah dan ibunya bernama Sakim (60) dan Satimah (56) serta seorang putranya, Braman Tio (8).

"Satu keluarga dalam kendaraan (Yaris). Mereka dari Kolaka Timur (Koltim) dan hendak menuju ke Kolut," terang Ipda Jumardi.

Sementara untuk identitas pengemudi dump truk bernama Mansyur (31) warga Dusun II, Desa Wulele, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Dalam kendaraan ia ditemani rekannya bernama Hermansyah (30) yang juga dari Desa Wulele.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759//kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192563//mobil_anak_anggota_dprd_serang-9Z7c_large.jpg
Mobil Anak Anggota DPRD Serang Tabrak Tiga Motor, Enam Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520//anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192518//direktur_lalu_lintas_polda_jateng_kombes_m_pratama_adhyasastra-0aCJ_large.jpg
Fakta Baru Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Semarang, Sopir Pakai SIM Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192400//labuan_bajo-vJcR_large.jpg
Pascainsiden Fernando Martin, Pelayaran Kapal Wisata di Labuan Bajo Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192386//labuan_bajo-Qhed_large.jpg
Tragedi Labuan Bajo, Kemenpar dan Kedubes Spanyol Fokus Pencarian Fernando Martin dan Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement