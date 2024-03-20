Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bus Pariwisata Kecelakaan Beruntun di Malang, Polisi Tak Temukan Jejak Pengereman

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |17:30 WIB
Bus Pariwisata Kecelakaan Beruntun di Malang, Polisi Tak Temukan Jejak Pengereman
Lokasi kecelakaan bus pariwisata beruntun di Malang, Jawa Timur (Foto: Avirista M)
A
A
A

MALANG - Bus PO Sinar Dempo yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur tak ditemukan jejak pengereman. Hasil ini dari olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan oleh Unit Lakalantas Satlantas Polres Malang, di lokasi kejadian.

Kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memintai keterangan sejumlah saksi mata dari warga sekitar. Terlihat area yang terlibat kecelakaan sepanjang kurang lebih 50 meter.

Kasatlantas Polres Malang AKP Adis Dani Garta mengatakan, saat itu bus melaju dari barat ke timur sekitar pukul 13.00 WIB. Bus itu baru saja keluar dari bengkel karoseri di daerah barat dari TKP kecelakaan.

"Bus pariwisata itu berjalan dari arah barat menuju timur, untuk kontur jalan yang dilewati ini menurun diduga mengalami kendala pengereman," ungkap Adis Dani Garta, saat ditemui di lokasi kejadian, Rabu sore (20/3/2024).

Ketika jalanan menurun itulah bus menghantam belakang dari truk engkel bermuatan air mineral, dengan bernomor polisi AG 8232 YK, yang melaju searah. Kencangnya laju bus membuat bus terus menyeret truk engkel tersebut hingga menghantam sejumlah rumah dan satu sepeda motor Yamaha Vega ZR.

"Menyeret truk engkel dari belakang, sampai dengan benturan dengan rumah warga sekitar 50 meter dari TKP. Kemudian, menabrak sepeda motor yang baru keluar gang," terang dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
