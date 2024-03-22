Dekat dengan Masyarakat, Satgas Pamtas Gelar Buka Puasa Bersama Guru dan Siswa SMKN 6 Sota

MERAUKE - Bentuk kedekatan dan kebersamaan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 726/TML dengan guru dan murid SMKN 6 Sota yang terletak di perbatasan RI-PNG diwujudkan dengan melaksanakan buka puasa bersama, Jumat (22/03/2024).

Buka puasa bersama yang dilaksanakan di Aula SMKN 6 Sota ini, merupakan inisiatif pihak sekolah dan personel Pos Kotis Satgas serta seluruh warga Sota dalam rangka mempererat hubungan tali silaturahmi di bulan suci Ramadhan 1445 H.

Selama ini peran personel Satgas yang telah membantu pihak sekolah dengan memberikan tenaga pendidik khususnya pelajaran agama islam, sangat dirasakan manfaatnya bagi siswa-siswi SMKN 6 dalam menambah wawasannya.

Momen bulan Ramadhan yang tepat ini, akhirnya dimanfaatkan oleh kepala sekolah SMKN 6 sebagai bentuk rasa terima kasih kepada personel Satgas yang sudah turut berperan dalam mencerdaskan anak-anak sekolah di perbatasan.

Dalam kesempatan tersebut personel Satgas berharap, acara buka puasa bersama ini dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kemanunggalan antara TNI-Rakyat yang selama ini sudah terbina dan terjalin dengan sangat baik di wilayah perbatasan RI-PNG.

