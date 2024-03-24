Humor Rahasia Kecerdasan Gus Dur yang Bikin Penasaran

JAKARTA - Suatu hari, seorang wartawan mengajukan pertanyaan kepada KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengenai kecerdasannya yang terkenal di kalangan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri.

Mereka duduk di dalam mobil setelah Gus Dur selesai memberikan ceramah keagamaan dan kebangsaan di suatu daerah.

“Gus, rahasia Anda apa sih sampai bisa berpikir hebat? tanya wartawan sebegaimana dikutip dari Nu Online, Sabtu 23 Maret 2024.

Gus Dur, dengan sikapnya yang selalu santun, tersenyum tipis. "Ah, biasa aja," jawab Gus Dur diplomatis,

Namun, wartawan tersebut tidak puas. “Sungguh Gus, bahkan Cak Nur (Nurkholis Madjid), pemikir modern yang katanya bahan bacaannya ribuan buku, tapi ilmu sampeyan lebih lengkap darinya, berarti bacaan sampeyan lebih banyak lagi dong,” ujar Ramdhani dengan polosnya.