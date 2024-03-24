Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Pangdam Paling Senior di Pulau Jawa, Usianya Sentuh 53 Tahun

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |03:55 WIB
Mayjen TNI Mohammad Hasan (Foto: TNI)
JAKARTA - Di Indonesia saat ini terdapat 15 Pangdam aktif yang tersebar diseluruh pelosok Nusantara. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada dua pangdam yang paling senior.

Dikutip dari Sindonews, Pangdam merupakan pemimpin Komando Daerah Militer (Kodam), komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat.

Jabatan tersebut diisi oleh perwira tinggi TNI berpangkat Mayor Jenderal atau jenderal bintang dua.

Dipulau Jawa, tersebar 4 Pangdam yang memimpin komando di wilayah masing masing, yakni Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, Kodam V/Brawijaya, dan Kodam Jayakarta.

Dari empat Pangdam di Pulau Jawa tersebut, dua di antaranya memiliki usia yang paling senior. Siapa saja mereka? Pangdam Paling Senior di Pulau Jawa

1. Mayjen TNI Mohamad Hasan

Mayjen TNI Mohamad Hasan merupakan salah seorang perwira tinggi (pati) TNI Angkatan Darat. Saat ini, ia aktif menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya.

Melihat ke belakang, posisi Pangdam Jaya didapat Mohamad Hasan pada 24 Maret 2023. Waktu itu, ia dilantik menggantikan Mayjen Untung Budiharto. Pada riwayatnya, Mohamad Hasan lahir di Bandung, Jawa Barat, 13 Maret 1971.

Mengacu tahun kelahirannya, jenderal bintang dua ini telah memasuki usia ke-53 tahun. Sebelum menjadi Pangdam Jaya, sejumlah jabatan penting lain juga pernah ditempati jebolan Akmil 1993 ini.

Di antaranya seperti Danrem 061/Surya Kencana (2018-2019), Wadanjen Kopassus (2019-2020), Danjen Kopassus (2020-2021) hingga Pangdam Iskandar Muda (2021-2023).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pangdam TNI tni
