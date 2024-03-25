Humor Gus Dur: Kiai Main Golf, Petir Mengumpat

PRESIDEN keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sangat humoris. Tokoh Nahdlatul Ulama ini sering melemparkan guyonan-guyonan yang bisa membuat siapa saja tertawa, tak terkecuali pemimpin negara.

Menariknya candaan-candaan dari Gus Dur penuh makna di baliknya, meskipun yang diceritakannya fiktif belaka. Tapi Gus Dur bisa meramu penyampaiannya dengan kocak.

Suatu ketika Gus Dur pernah pernah bercerita tentang dua kiai main golf, olahraga ala orang kaya. Sebut saja kiai X dan Z.

BACA JUGA:

Dikutip dari Santri Gus Dur, ceritanya adalah kiai X sudah berpengalaman bermain golf, sedangkan kiai Z belum terbiasa bahkan kesulitan mengayunkan stik dan memukul bola.

Tiap kali mengayun stik untuk memukul bola selalu meleset, kiai Z pun mengumpat :

“Sialan, tidak kena!”

Kiai X merasa tidak nyaman juga terus menerus mendengar umpatan kiai Z tersebut, lalu dia pun mengingatkan temannya itu.

BACA JUGA:

“Kiai, kita ini kan kiai yang harus menjadi contoh baik bagi masyarakat. Tidak baik kedengarannya deh kalau sampai mereka mendengarmu mengumpat keras seperti itu!”

“Maaf kiai, saya janji akan berhenti mengumpat, dan kalau sekali lagi saya mengumpat, lebih baik saya disambar petir saja,” ucap kiai Z.