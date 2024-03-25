Pasangan Lansia di Lebak Tewas Misterius di Dalam Gubuk

LEBAK - Lemes (89) dan Hj Sarrikah (75) warga Cigarukgak, Desa Kadujajar, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ditemukan tewas di dalam rumahnya, Senin (25/3/2024).

Pasangan Kakek dan nenek itu tewas secara misterius dengan posisi tergeletak berdekatan dan penuh luka di beberapa bagian tubuh. Mereka merupakan pensiunan guru salah satu madrasah di Kabupaten Lebak.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi pukul 10.00 WIB itu pun dibenarkan oleh Kapolsek Malingping, Polres Lebak, AKP Sugiar Ali Munandar.

"Benar, saksi mata melihat kedua korban sudah tergeletak di ruangan tengah rumahnya dalam keadaan sudah meninggal dunia," kata Sugiar saat dihubungi awak media.