HOME NEWS JABAR

Kasus DBD Meningkat, 11 Pasien Gejala Berat Dirawat di RSHS Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |17:19 WIB
Kasus DBD Meningkat, 11 Pasien Gejala Berat Dirawat di RSHS Bandung
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Sebanyak 11 pasien demam berdarah dengue (DBD) dengan gejala cukup berat tengah mendapat perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung.

KSM IK Anak RSUP Hasan Sadikin, dr Anggraini Alam mengatakan, saat ini, ke-11 pasien tersebut masih dalam perawatan khusus oleh tim dokter RSHS Bandung.

Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah kasus DBD di RSHS Bandung mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir.

"Memang terjadi peningkatan dari kasus dengue rawat di Hasan Sadikin," ucap Anggraini, Senin (25/3/2024).

Meski begitu, pihaknya memastikan jumlah BOR atau keterisian ranjang di RSHS masih aman dan terkendali. Sebab, kenaikan kasus DBD justru terjadi di rumah sakit tipe B atau swasta lainnya.

