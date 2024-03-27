Aktivitas Sapu Koin di Jembatan Sewo Indramayu Akhirnya Dibubarkan!

INDRAMAYU - Polisi membubarkan para penyapu koin di Jembatan Sewo, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (27/3/2024).

Tindakan ini dilakukan karena keberadaan mereka dinilai mengganggu arus lalulintas, khususnya menjelang musim mudik Lebaran 2024.

Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar mengatakan, untuk mengantisipasi warga kembali menyapu koin di Jembatan Sewo, petugas kepolisian akan terus memberikan imbauan dan melakukan tindakan preventif kepada para penyapu koin tersebut.

"Karena memang aktivitas ini harus kita lakukan secara rutin untuk memberikan imbauan kepada mereka. Walaupun kita bisa lihat, bahwa setelah Polisinya kembali dengan aktivitas yang lain, akhirnya mereka kembali lagi," kata Fahri.

Menurut Fahri, kegiatan menyapu koin mengganggu arus lalulintas dan membahayakan keselamatan, baik para penyapu koin itu sendiri maupun pengendara yang melintas.

"Jadi makanya kami tidak bosan-bosan untuk mengimbau kepada masyarakat sekitar sini untuk tidak melakukan aktivitas menyapu koin sebagai mana kita lihat seperti ini," ujar Fahri.

Karenanya, Fahri Siregar mengungkapkan, saat pelaksanaan operasi Ketupat 2024 nanti, pihaknya akan menyiapkan pos pantau khusus yang berlokasi di sekitar jembatan sewo.

"Pada saat operasi ketupat, selama arus mudik dan arus balik lebaran, maka kita siapkan pos pantau tersendiri, terutama di jalur yang kita prediksi sebagai tempat keluar masuknya masyarakat yang beraktivitas sebagai penyapu koin," ungkap Kapolres Indramayu.