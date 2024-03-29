Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 29 Maret: Pesawat Riset Antariksa Melewati Merkurius

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |05:04 WIB
Peristiwa 29 Maret: Pesawat Riset Antariksa Melewati Merkurius
Ilustrasi planet (Foto: Endgadget)
JAKARTA - Sejumlah peristiwa dari berbagai belahan dunia telah tercatat dalam sejarah terjadi pada 29 Maret setiap tahunnya.

Beberapa di antaranya mencerminkan momen penting yang memengaruhi perkembangan global dan individu. Berdasarkan catatan Wikipedia, berikut berbagai peristiwa yang terjadi pada 29 Maret:

1. Pengadilan Pembantaian My Lai dan William Calley

Pada 29 Maret 1971 menjadi titik penting dalam sejarah perang Vietnam. Letnan Amerika Serikat, William Calley, dihukum karena terlibat dalam pembantaian warga sipil Vietnam di desa My Lai. Kejadian ini memicu kemarahan global dan mengguncang keyakinan publik terhadap perang tersebut.

2. Kelahiran Presiden John Tyler

Pada 29 Maret 1790 menandai kelahiran John Tyler, Presiden ke-10 Amerika Serikat. Tyler, yang menggantikan William Henry Harrison, dikenal sebagai pemimpin yang teguh pendiriannya dalam kebijakan publik, meskipun itu kontroversial.

3. Kelahiran Pesepakbola Legendaris Rui Costa

 

Pesepakbola Portugal terkenal, Rui Costa, lahir pada 29 Maret 1972. Costa dikenal atas kontribusinya dalam sepak bola, membela klub-klub terkemuka dan meraih penghargaan di tingkat internasional.

