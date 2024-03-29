Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Belasan Rakit Penambang Emas Ilegal di Jambi Dibakar Aparat

Belasan Rakit Penambang Emas Ilegal di Jambi Dibakar Aparat
Aparat bakar rakit penambang emas ilegal (foto: dok ist)
A
A
A

MUARA BUNGO - Kapolres Bungo, AKBP Singgih Hermawan, bersama Dandim 0416/Bute, Letkol Inf Arief Widyanto, dan Asisten II Pemkab Bungo Ir. Syaiful Azhar, melakukan penertiban Tambang Emas Tanpa Izin (Peti) yang marak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, pada Kamis 28 Maret 2024.

Penertiban rakit penambang emas ilegal yang dipimpin langsung Kapolres Bungo dan Dandim 0416 Bute tersebut berhasil memusnahkan setidaknya 13 rakit tambang ilegal dengan cara di bakar.

Kapolres Bungo melalui Kasi Humas Polres Bungo AKP M. Nur mengatakan, jika Polres Bungo tetap komitmen dalam pemberantasan dan penindakan tegas terhadap pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

"Kami akan terus menindak tegas dan melakukan penegakan hukum baik bagi pelaku maupun pemodal penambangan emas secara ilegal yang beroperasi di wilayah hukum Polres Bungo," Jelas AKP M.Nur Jumat (29/3/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, jika pada saat penertiban dibagi dua tim. "Ya, penertiban dilakukan dengan cara Personil di Bagi Menjadi 2 tim, Tim 1 melaksanakan Penertiban di Portal Tanah H.Mael, Tim 2 melaksanakan Penertiban di Simpang Jalur 4 dan Tikungan Sebelum Bandara," sebutnya.

"Penertiban dompeng jenis lanting sebanyak 2 unit rakit di Portal Tanah H.Mael dengan cara dibakar, kemudian penertiban dilakukan di Simpang Jalur 4 sebanyak 1 unit rakit dengan cara dibakar. Selanjutnya, bertempat di Tikungan Sebelum Bandara kembali dilakukan penertiban sebanyak 10 unit rakit dengan cara dibakar, jadi totalnya ada 13 unit rakit tersebut ditertibkan dengan cara dibakar," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170946//perindo-0rxD_large.jpg
Perjuangan Legislator Perindo Berbuah Hasil, Jalan Rusak di Merangin Jambi Segera Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163697//drumband-BMp7_large.jpg
Duh! Siswa Drumband HUT Ke-80 RI di Jambi Menangis Sesenggukan, Aksinya Dihentikan Gegara Kejutan Ultah Istri Camat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163189//mayat-k9tl_large.jpg
Dua Pemuda Duel hingga Tewas Diduga Gegara Urusan Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3163140//hujan_es-A8JI_large.jpg
Heboh! Hujan Es dan Puting Beliung Rusak Rumah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161324//mayat-L0dV_large.jpg
Cekcok, Pria Ini Tega Habisi Nyawa Istrinya dengan Brutal di Kebun Kopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3160000//longsor-IRHO_large.jpg
Longsor Timpa Rumah Warga di Jambi, Dua Orang Tewas Tertimbun Tanah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement