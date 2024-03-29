Advertisement
HOME NEWS JATIM

Brak! Truk Molen Tabrak 3 Motor dan Rumah di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |15:53 WIB
<i>Brak</i>! Truk Molen Tabrak 3 Motor dan Rumah di Malang
Truk tabrak 3 motor dan rumah di Malang (Foto : Istimewa)
MALANG - Brak! kecelakaan beruntun terjadi antara sebuah truk molen dengan tiga kendaraan, hingga menabrak bangunan depan rumah di Kota Malang. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Kolonel Sugiono depan Gang 11, Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada Jumat (29/3/2024), sekira pukul 12.30 WIB.

Pantauan di lokasi kejadian, truk molen dengan Nopol AG 8840 UP itu rusak parah di bagian depannya. Bodi depan truk molen menghantam dua tiang listrik dan tiga sepeda motor.

Terlihat bagian depan bangunan rumah yang difungsikan toko, mengalami kerusakan. Sementara truk ringsek parah, setelah menabrak sejumlah tiang listrik dan tiang milik Telkom. Hal ini mengakibatkan sopir truk molen sempat terjepit bagian bodi truk yang ringsek.

Proses evakuasi sopir truk berlangsung dramatis, warga sekitar dibantu petugas medis dari relawan RJT Malang mencoba mengevakuasi sopir. Sopir sendiri terlihat mengalami luka di bagian kaki dan tangan. Sedangkan tak ada korban jiwa atau korban luka lain dalam peristiwa ini.

Kecelakaan ini sempat membuat jalan raya yang menghubungkan antara Kota Malang ke wilayah selatan, seperti Kepanjen, Kabupaten Malang dan Blitar, mengalami kemacetan parah. Ekor kemacetan dari utara bahkan mencapai kurang lebih panjangnya satu kilometer.

Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Kanit Turjwali) Satlantas Polresta Malang Kota AKP Syaikhu menyatakan, bila kecelakaan diduga akibat sopir truk hilang kendali, akibat kendaraan mengalami rem blong, saat melaju dari utara ke selatan.

"Jadi truk dari utara sopirnya mengalami fungsi (pengereman) oleng ke kiri, menabrak tiga kendaraan roda dua dan satu rumah," ucap Syaikhu, saat ditemui di lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
