INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Demi Keamanan Pemudik, Dishub Kota Bandung Perketat Inspeksi Angkutan Lebaran 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |13:51 WIB
Demi Keamanan Pemudik, Dishub Kota Bandung Perketat Inspeksi Angkutan Lebaran 2024
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menjaga kenyamanan dan keamanan para pemudik menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024.

Pelaksana Harian Kepala Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara mengatakan, pihaknya akan menggelar inspeksi keselamatan atau ramp check di Terminal Leuwipanjang dan Terminal Cicaheum pada 3-18 April 2024.

Pengawasan akan diperketat di pool bus Kota Bandung sejak 27 Maret hingga 2 April 2024. Selain itu, sebanyak 706 personel disiagakan untuk memantau operasi angkutan lebaran yang akan dilaksanakan pada H-7 hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Kendaraan angkutan lebaran harus memenuhi aspek laik jalan dan laik operasional. Laik jalan artinya kendaraan tersebut layak untuk membawa penumpang. Laik operasi artinya surat-surat dan aspek administrasi kendaraan tersebut juga layak untuk membawa penumpang," ucap Asep dalam keterangannya, Jumat (29/3/2024).

Pada tahap awal inspeksi keselamatan, Asep memastikan sejauh ini kendaraan angkutan lebaran di Kota Bandung masih memenuhi dua aspek kelaikan tersebut. Ia memastikan proses ini akan terus berjalan guna memberi rasa aman dan nyaman bagi pemudik.

Asep menekankan, ada empat faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan menonjol angkutan lebaran. Antara lain aspek kendaraan, pengemudi, jalan, serta cuaca.

"Jangan sampai terjadi kecelakaan menonjol. Sekecil apapun ada faktor ketidaklaikan jalan maupun operasional, itu tidak akan kami loloskan," ungkapnya.

Di sisi lain, Asep menyoroti persiapan para petugas untuk menjaga lalu lintas Kota Bandung. Sebanyak 500 personel Dishub akan dikerahkan di 10 pos penjagaan serta 38 potensi titik kemacetan selama libur Idul Fitri 1445 Hijriah.

