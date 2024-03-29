Cegah Kepadatan di Pelabuhan Merak, Sepeda Motor dan Angkutan Barang Dipisah

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan akan memisahkan kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas dengan sepeda motor.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten. Aan menjelaskan, Polri tidak ingin ada penumpukan kendaraan pemudik pada Lebaran 2024.

"Jadi evaluasi tahun lalu untuk kendaraan truk angkutan barang termasuk sumbu tiga ke atas dikecualikan akan kita arahkan ke Pelabuhan BBJ yang ada di Bojonegara. Jadi, tidak dicampur dengan sepeda motor," katanya kepada wartawan, dikutip Jumat (29/3/2024).

Lebih lanjut Aan menjelaskan, berdasarkan pengalaman di Lebaran 2023, Pelabuhan Ciwandan Banten menjadi evaluasi polri.

"Tahun lalu memang menjadi evaluasi kita di Ciwandan tejadi antrean yang cukup panjang untuk angkutan barang. Tahun ini untuk barang khusus itu ke BBJ (Pelabuhan Bakau Bandar Jaya)," ucapnya.

(Angkasa Yudhistira)