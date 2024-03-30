Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 30 Maret: Penggunaan Obat Bius untuk Pertama Kalinya

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |04:14 WIB
Peristiwa 30 Maret: Penggunaan Obat Bius untuk Pertama Kalinya
Ilustrasi obat bius (Foto: Freepik)
JAKARTA - Berbagai peristiwa menarik terjadi pada tanggal 30 Maret di berbagai belahan dunia. Hingga akhirnya menjadi catatan sejarah.

Berikut rangkuman dari sumber-sumber, termasuk Wikipedia:

1. Kepergian Musikus Legendaris Chrisye

Pada 30 Maret 2007, dunia musik Indonesia meratapi kehilangan salah satu tokoh legendaris, Chrismansyah Rahadi yang lebih dikenal sebagai Chrisye. Chrisye dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu yang berpengaruh di Indonesia.

2. Penyerbuan Pasukan Soviet ke Austria pada Perang Dunia II

 

Setiap tahun, tanggal 30 Maret 1945, menjadi momen peringatan akan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Perang Dunia II. Pasukan Uni Soviet menyerbu Austria dan berhasil merebut ibu kota negara tersebut, Wina.

