Peristiwa 30 Maret: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Pecahnya Perang Korea

JAKARTA - Serangkaian peristiwa pernah terjadi pada 30 Maret dari tahun ke tahun. Beberapa peristiwa yang terjadi pada 30 Maret kemudian tercatat menjadi bagian penting dari sejarah di dunia.

Okezone merangkum beberapa peristiwa penting yang terjadi pada 30 Maret dari tahun ke tahun merujuk berbagai sumber. Peristiwa itu diantaranya aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang berujung ricuh hingga meninggalnya musisi legendaris, Chrisye.

Berikut ulasan singkat peristiwa penting pada 30 Maret hasil rangkuman Okezone :

1. Penggunaan Obat Bius Pertama Kali

30 Maret 1842 merupakan salah satu hari yang bersejarah bagi ilmu kedokteran. Sebab, pada 30 Maret 1842, obat bius pertama kalinya digunakan dalam sebuah operasi.

Dokter yang pertama kali menggunakan obat bius yakni, Dr Crawford Long. Ia melakukan operasi dengan menggunakan obat bius dengan metode Ether. Hingga kini, obat bius menjadi salah satu cara yang digunakan oleh tenaga medis dalam ilmu kedokteran.

2. Alaska Dibeli Amerika dari Rusia

Alaska merupakan daerah pegunungan dengan perairan yang ditutupi oleh salju. Alaska dulunya merupakan daratan milik Rusia. Namun, pada 30 Maret 1867, Sekretaris Negara Amerika Serikat William H Seward membeli Alaska dari Rusia seharga 7,2 juta dolar Amerika.

Alaska kini menjadi salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Alaska kini merupakan negara bagian Amerika yang terbesar dan memiliki sumber daya alam yang terkaya. Alaska sendiri merupakan daerah Eksklave atau negara bagian yang tidak tersambung dengan daratan Amerika.