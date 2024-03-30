Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 30 Maret: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Pecahnya Perang Korea

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |05:30 WIB
Peristiwa 30 Maret: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Pecahnya Perang Korea
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Serangkaian peristiwa pernah terjadi pada 30 Maret dari tahun ke tahun. Beberapa peristiwa yang terjadi pada 30 Maret kemudian tercatat menjadi bagian penting dari sejarah di dunia.

Okezone merangkum beberapa peristiwa penting yang terjadi pada 30 Maret dari tahun ke tahun merujuk berbagai sumber. Peristiwa itu diantaranya aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang berujung ricuh hingga meninggalnya musisi legendaris, Chrisye.

Berikut ulasan singkat peristiwa penting pada 30 Maret hasil rangkuman Okezone :

1. Penggunaan Obat Bius Pertama Kali

 

30 Maret 1842 merupakan salah satu hari yang bersejarah bagi ilmu kedokteran. Sebab, pada 30 Maret 1842, obat bius pertama kalinya digunakan dalam sebuah operasi.

Dokter yang pertama kali menggunakan obat bius yakni, Dr Crawford Long. Ia melakukan operasi dengan menggunakan obat bius dengan metode Ether. Hingga kini, obat bius menjadi salah satu cara yang digunakan oleh tenaga medis dalam ilmu kedokteran.

2. Alaska Dibeli Amerika dari Rusia

Alaska merupakan daerah pegunungan dengan perairan yang ditutupi oleh salju. Alaska dulunya merupakan daratan milik Rusia. Namun, pada 30 Maret 1867, Sekretaris Negara Amerika Serikat William H Seward membeli Alaska dari Rusia seharga 7,2 juta dolar Amerika.

Alaska kini menjadi salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Alaska kini merupakan negara bagian Amerika yang terbesar dan memiliki sumber daya alam yang terkaya. Alaska sendiri merupakan daerah Eksklave atau negara bagian yang tidak tersambung dengan daratan Amerika.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement