Mobil Terjun ke Jurang Sedalam 50 Meter, Sopir Selamat

MAMASA - Sebuah mini bus jenis Toyota Agia terjun ke jurang sedalam 50 meter di Jalan Poros Mamasa-Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Mini bus yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut terekam telefon genggam warga. Diketahui, mobil itu bergerak dari arah polewali Mandar menuju Mamasa.

Namun, setelah melewati tingkungan jalan di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, pengemumudi mobil bernama Oktoviansu hilang kendali dan terjun ke jurang sedalam 50 meter.

Pengemudi mobil selamat, dan di dalam mobil tersebut hanya ada sopir dan tak ada penumpang lain.

"Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah, sebagian mobil rusak parah termasuk bagian depan belakang mengalami ringsek," ujar Kasat Lantas Polres Mamasa, Iptu Jamaluddin, Minggu (31/3/2024).

Saat ini mobil tersebut sudah dilakukan evakuasi menggunakan alat berat dam dibantu warga sekitar.

(Angkasa Yudhistira)