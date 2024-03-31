Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Terjun ke Jurang Sedalam 50 Meter, Sopir Selamat

Frendy Christian , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |11:06 WIB
Mobil Terjun ke Jurang Sedalam 50 Meter, Sopir Selamat
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

MAMASA - Sebuah mini bus jenis Toyota Agia terjun ke jurang sedalam 50 meter di Jalan Poros Mamasa-Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Mini bus yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut terekam telefon genggam warga. Diketahui, mobil itu bergerak dari arah polewali Mandar menuju Mamasa.

Namun, setelah melewati tingkungan jalan di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, pengemumudi mobil bernama Oktoviansu hilang kendali dan terjun ke jurang sedalam 50 meter.

Pengemudi mobil selamat, dan di dalam mobil tersebut hanya ada sopir dan tak ada penumpang lain.

"Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah, sebagian mobil rusak parah termasuk bagian depan belakang mengalami ringsek," ujar Kasat Lantas Polres Mamasa, Iptu Jamaluddin, Minggu (31/3/2024).

Saat ini mobil tersebut sudah dilakukan evakuasi menggunakan alat berat dam dibantu warga sekitar.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement